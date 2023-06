Brozovic si sente ‘tradito’ dall’Inter, l’Arabia non lo convince − CdS

Brozovic non si è presentato all’incontro con i rappresentanti dell’Al-Nassr ieri a Zagabria, ribadendo ancora una volta la sua poca voglia di trasferirsi in Arabia Saudita. In qualche modo si sente tradito dall’Inter

NIENTE DA FARE − Ora Marcelo Brozovic si mette contro l’Inter. Il regista croato ha chiuso nuovamente la porta all’Al-Nassr, che ieri si era presentata con tanto di dirigenti a casa sua in Zagabria per convincerlo a strappare il sì. Ma niente da fare, il centrocampista non si è presentato mandando all’incontro solo il suo entourage, che ha ribadito: biennale da 30 milioni o non se ne fa niente. Brozovic si sente tentato dal Barcellona, che gli offrirebbe molti meno soldi ma un progetto tecnico al top. E a sua volta, si sente tradito dall’Inter. Poco meno di un anno fa, infatti, ha firmato un contratto fino al 2026 per mettere al riparo il club. E dopo quasi 365 giorni lo stesso club ha deciso di metterlo alla porta perché non ritenuto più così fondamentale. Xavi lo corteggia e lo considera perfetto come erede di Busquets, andato a Miami con Messi. Il Barcellona gli offrirebbe un triennale a salire: 7 milioni il primo anno, 8 il secondo e 9 il terzo. Ma i blaugrana non hanno alcuna intenzione di raggiungere i 23 milioni dell’Al-Nassr come cifra per prelevare il suo cartellino dall’Inter. Massimo 18 milioni.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno