Onana-Manchester United svolta? Inter, prezzo e sostituto! − CdS

Può essere il weekend giusto per sbloccare l’operazione André Onana al Manchester United. Ausilio ha avviato i contatti con i Red Devils, l’Inter fissa il prezzo e individua il suo sostituto

CHIAVE − Si accendono i riflettori sull’affaire Onana. Il forte portiere camerunese è un obiettivo concreto del Manchester United, che ha avviato i contatti con l’Inter. Ausilio, infatti, ha incontrato la dirigenza inglese prima in Inghilterra e poi a Ibizia. Nel weekend potrebbe esserci l’accelerata. Il club nerazzurro fissa il prezzo: 60 milioni di euro. Come si possono raggiungere? 47-50 almeno di base fissa più ulteriori bonus facili da raggiungere. Già venerdì potrebbe scattare qualcosa. Intanto, l’Inter – dopo aver racimolato la grana – potrà ovviamente fiondarsi su Lukaku, ma soprattutto sul sostituto. Oltre al solito nome di Mamardashvili, è salito alla ribalta anche quello di Trubin dello Shakhtar Donetsk. Il giovanissimo ucraino, classe 2001, andrà in scadenza nel 2024, motivo per cui la sua squadra non può sparare alto in sede di trattativa.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno