Brocchi: «Frattesi, momento giusto per il salto. Brozovic…»

Christian Brocchi ha commentato il momento di Davide Frattesi, ma non solo. Qualche parola anche sulla complessa situazione di Marcelo Brozovic su Sportitalia.

MOMENTI – Brocchi elogia il suo ex calciatore e commenta la questione Brozovic: «Io su Frattesi logicamente posso solo che esprimere giudizi favorevoli, l’ho allenato ed è un ragazzo con qualità incredibili, personalità forte, ha gol e inserimenti, non ha paura di giocare. Oggi è un trascinatore, il suo ruolo è mezzala in un centrocampo a 3. Lì si sente in grado di poter fare la differenza, è un calciatore arrivato al momento giusto per fare il salto di qualità. Da allenatore il problema Brozovic è della società, l’allenatore se se lo ritrova in squadra lo utilizza e non si lamenta. Brozovic è forte».