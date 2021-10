FOTO − Lazio-Inter, Inzaghi al lavoro con il mini gruppo nerazzurro

L’Inter, a causa della sosta per le Nazionali, è rimasta decimata con ben 15 giocatori in giro per il mondo. Ad Appiano Gentile è al lavoro un gruppo ridotto che si prepara in vista di Lazio-Inter

ALLENAMENTO − Lazio-Inter -8. I nerazzurri, dopo la sosta per le Nazionali, ritorneranno nuovamente in campo in campionato per sfidare sabato 16 ottobre i biancocelesti. Simone Inzaghi sta lavorando con un gruppo piuttosto ridotto, visto che 15 giocatori sono partiti con le proprie selezioni in giro per il mondo. Ad Appiano Gentile, sono rimasti in 10 uomini: sette giocatori di movimento e tre portieri. Su Twitter, l’Inter ha voluto aggiornare i propri tifosi sugli allenamenti del mini gruppo nerazzurro.

💥 | ALLENAMENTO Chi sarà stato il più veloce?🤔 pic.twitter.com/S0z0ELjjtg — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) October 8, 2021

L’Inter ha posto anche un quesito ai propri fans su quale giocatore è stato il più veloce nell’esercizio fisico. Nel post, presenti Roberto Gagliardini, Danilo D’Ambrosio, Matteo Darmian e Andrea Ranocchia.