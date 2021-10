Mourinho: «San Siro speciale, fatta la storia e avuto contatto con interisti»

Jose Mourinho ha rilasciato un’intervista per Esquire ricordando anche il suo periodo a Milano. In particolare ha sostenuto come San Siro sia un luogo speciale per la storia fatta e per l’incontro con i tifosi dell’Inter

SAN SIRO − Mourinho ha voluto ricordare il periodo milanese: «Milano è stata un’esperienza diversa perché il centro allenamenti è fuori dalla città e anche casa mia lo era. I miei figli in quel momento avevano 10 e 14 anni e andavano a scuola a Lugano, dove andavo ogni volta che potevo. La mia vita è stata molto più fuori che dentro Milano. Se devo scegliere qualche luogo speciale senza dubbio direi San Siro perché è stato lì che si è fatta la storia ed è lì che ho avuto il vero contatto con gli interisti e con la città».

Fonte: Esquire − Valerio Coletta