FOTO – Inter, Paramount+ presenta la maglia speciale ‘Transformers’ contro l’Udinese!

In occasione della partita contro l’Udinese, l’Inter scenderà in campo con il logo “Transformers” al posto del logo Paramount+. Le maglie indossate dai nerazzurri saranno messe all’asta e donate ai pazienti pediatrici di alcuni ospedali milanesi.

MAGLIA SPECIALE – “La saga cinematografica, live action e serie animata che ha come protagonisti sia umani che Transformers e che trae origine dalla omonima linea di giocattoli Hasbro, sarà infatti prossimamente protagonista su Paramount+: dall’8 dicembre, oltre ai primi 6 capitoli – Transformers, Transformers – la vendetta del caduto, Transformers 3, Transformers 4 – L’era dell’estinzione, Transformers – l’ultimo cavaliere, Bumblebee – e alla serie animata Transformers: Earthspark già presenti in piattaforma, gli abbonati a Paramount+ potranno accedere in esclusiva per 45 giorni all’ultimo capitolo, Transformers: il risveglio. Per l’occasione, San Siro avrà due ospiti speciali: due Transformers assisteranno infatti al match da bordo campo. I due personaggi della saga saranno inoltre presenti, sempre nella giornata di sabato 9 dicembre, alla partita delle Inter Women all’Arena Civica contro la Sampdoria. “. Di seguito l’immagine della maglia speciale in occasione della prossima partita di campionato.

Inter e @ParamountPlusIT presentano la maglia home in edizione limitata dedicata alla saga Transformers. In occasione di #InterUdinese, i nerazzurri scenderanno in campo con il logo della saga sulle maglie 🤝👕 Non fartela scappare 👇#IMInter #TransformersIlRisveglio — Inter (@Inter) December 6, 2023