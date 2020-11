FOTO – Curva Nord, duro striscione prima di Sassuolo-Inter: “Fuori i cogl…:”

La Curva Nord dimostra di non apprezzare particolarmente le prestazioni offerte recentemente dalla squadra. A poche ore da Sassuolo-Inter spunta uno striscione piuttosto pesante nei confronti dell’Inter, alla luce del risultato di Inter-Real Madrid

STRISCIONE POLEMICO – A meno di tre ore dall’inizio di Sassuolo-Inter, la Curva Nord fa sentire a modo suo il suo “sostegno” alla squadra. La pessima prestazione in Champions League, che si unisce ad altri risultati deludenti in questa stagione, non è passata liscia. Lo striscione esposto prima della partita odierna dimostra che la parte calda del tifo interista non è più disposta a giustificare certi atteggiamenti in campo. Il messaggio è forte e chiaro: “Quella maglia che tu indossi… va onorata!!! Tirate fuori i coglioni, o veniamo coi bastoni!!!”. Non una novità per i giocatori dell’Inter, ma oggi fa un certo effetto senza spettatori allo stadio da troppo tempo. Di seguito la foto dello striscione esposto dalla Curva Nord prima di Sassuolo-Inter.