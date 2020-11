Rose: “Rotazioni? Non c’è alternativa. Sappiamo che martedì…”

Condividi questo articolo

Marco Rose Borussia Monchengladbach

Marco Rose, allenatore del Borussia Monchengladbach, oggi impegnato contro lo Schalke 04, ha parlato anche in vista della partita di martedì sera in Champions League contro l’Inter

CONFERENZA STAMPA – Queste le parole di Marco Rose, allenatore allenatore del Borussia Monchengladbach, oggi contro lo Schalke 04, in conferenza stampa, in vista della partita di martedì sera in Champions League contro l’Inter. «Turnover? Se giochi a tante partite in poche settimane, non c’è alternativa alle rotazioni. Devi sempre dare una pausa ai giocatori. Dove e quando lo fai è soprattutto una questione di sensazioni. Ovviamente lasci un giocatore che è al top della forma più a lungo. Sappiamo però anche che martedì torneremo in Champions League. E devi anche pensare un po’ più a lungo termine, cioè cosa accadrà tra due, tre o quattro settimane. Trovare il momento giusto per un giocatore per fermarsi è attualmente uno dei nostri compiti principali».

Fonte: borussia.de