ESCLUSIVA IN – Di Gregorio vicino al ritorno al Monza: niente Cagliari

ANCORA MONZA – Michele Di Gregorio è vicino al ritorno al Monza. L’estremo portiere cresciuto nel settore giovanile dell’Inter è tornato a Milano dopo l’esperienza in prestito in Serie B. Negli ultimi giorni il calciatore è stato accostato a diversi club, tra gli altri il Cagliari. Carlo Alberto Belloni – procuratore del ragazzo -, in esclusiva ai nostri microfoni ha parlato del suo futuro: «In prestito al Cagliari? Lo escludo. Molto probabilmente ritornerà al Monza, stiamo definendo gli ultimi dettagli con il club». Pronto per il ritorno in Serie B, in questa stagione Di Gregorio ha collezionato ventinove presenze al Monza.