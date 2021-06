Inter, è il giorno di Cordaz: visite mediche, nel pomeriggio la firma

È il giorno di Cordaz all’Inter. Secondo quanto riferito da “Gianlucadimarzio.com” l’ormai ex portiere del Crotone, in questi minuti, sta effettuando le visite mediche. Nel pomeriggio la firma sui contratti

FIRMA – L’avventura di Alex Cordaz con la maglia dell’Inter sta per cominciare. Secondo quanto riferito da “Gianlucadimarzio.com”, infatti, l’ormai ex portiere del Crotone è arrivato questa mattina, a Rozzano, per le visite mediche. Una volta completate sarà il momento delle firme, che verranno depositate nel pomeriggio. Il portiere, prodotto del vivaio nerazzurro, sostituirà Padelli nel ruolo di terzo portiere. In arrivo, quindi, il primo rinforzo per l’Inter targata Simone Inzaghi.