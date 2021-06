Marchetti: «Hakimi, Chelsea avanti al PSG. Young e Ranocchia: le ultime»

Luca Marchetti ha parlato del calciomercato dell’Inter che vede Chelsea e PSG interessati ad Achraf Hakimi e del futuro di Ashley Young e Andrea Ranocchia.

SITUAZIONE – Queste le parole sul calciomercato dell’Inter da parte di Luca Marchetti all’interno del suo consueto editoriale su “TuttoMercatoWeb.com”. “L’Inter invece saluta Young (tornerà a giocare in Inghilterra: la volontà dell’esterno infatti è quella di avvicinarsi alla famiglia e questa scelta di vita lo porterà a scegliere tra le proposte ricevute da Aston Villa, Burnley e Watford) mentre invece potrebbe incassare il sì di Ranocchia alla proposta di rinnovare per un’altra stagione con opzione per un altro anno. Le prossime 48 ore saranno decisive per capire il futuro di Radu, Cordaz farà invece le visite mediche“.

VALUTAZIONE – Poi Marchetti sul capitolo Achraf Hakimi. “Resta, naturalmente, in uscita Hakimi, per cui si sono mossi nelle ultime ore nuovamente PSG e Chelsea: gli inglesi sono al momento leggermente più avanti perché sono più vicini alla valutazione del cartellino dei nerazzurri che chiedono 75/80 mln. Bisogna però aumentare la parte cash per arrivare a una chiusura. Tra le contropartite che possono interessare all’Inter e che possono rientrare nell’operazione resta sempre Emerson Palmieri, Alonso (più di Christense)“.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Luca Marchetti