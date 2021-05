Pirola-Di Gregorio tornano alla base: l’Inter ha due opzioni per loro

Lorenzo Pirola e Michele Di Gregorio stanno per chiudere la loro stagione in prestito al Monza. L’Inter deciderà il loro futuro a breve: risorse a basso costo o elementi utili per monetizzare?

PROFILI INTERESSANTI – Il futuro prossimo di Michele Di Gregorio e Lorenzo Pirola è ad un bivio. Il Monza di Christian Brocchi è stato eliminato dal Cittadella nei playoff di Serie B. In ogni caso, la scadenza del prestito dei due giovani è fissata per giugno 2021. L’Inter dovrà decidere il loro futuro a breve.

RENDIMENTO – Dall’11 dicembre 2020 Di Gregorio ha saltato una sola partita col Monza (QUI la nostra intervista esclusiva), mettendo in fila 26 gettoni da titolare. Pirola ha avuto qualche difficoltà in più fino a febbraio. Poi ha cominciato ad affilare presenze e prestazioni di livello. Come si è detto, entrambi torneranno all’Inter tra poco. Toccherà al club, e all’allenatore, valutarne i passi avanti.

IPOTESI – Di Gregorio è un ’97, mentre Pirola è un 2002. Entrambi potrebbero essere spediti nuovamente in prestito a maturare. Ma non è esclusa una possibile permanenza in rosa, anche perché i due prospetti ricoprono ruoli in cui c’è margine per accumulare minuti, nell’organico attuale nerazzurro. Di contro, il club nerazzurro potrebbe aver bisogno di monetizzare nel breve, e i due giovani sembrano i profili ideali per incassare denaro fresco e far respirare le casse.