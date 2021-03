Eriksen, leggera infiammazione al ginocchio. In dubbio per...

Eriksen, leggera infiammazione al ginocchio. In dubbio per Torino-Inter

Condividi questo articolo

Eriksen – Inter-Lazio, copyright Inter-News.it, foto di Tommaso Fimiano

Tegola per l’Inter di Conte. Secondo quanto riferito da “Sky Sport”, Christian Eriksen avrebbe accusato un problema al ginocchio sinistro. In dubbio la sua presenza contro il Torino.

TEGOLA – Christian Eriksen è in dubbio per Torino-Inter. Il giocatore, nella giornata di oggi, ha accusato una leggera infiammazione al ginocchio sinistro. Il danese ha lavorato a parte e le sue condizioni saranno valutate domani. Resta in dubbio la sua presenza, quantomeno dal 1′, per Torino-Inter, in programma domenica alle 15:00.