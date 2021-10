Empoli-Inter, Inzaghi cambia le corsie. Chance per Vecino dal 1′? − SM

È già l’antivigilia di Empoli-Inter. Inzaghi potrebbe fare qualche cambio rispetto alla sfida pareggiata contro la Juventus. Sulle corsie, possono rifiatare Darmian e Perisic. In mezzo, scalpita Vecino

TRASFERTA − Empoli-Inter può far subito dimenticare il pari beffardo contro la Juventus per 1-1. I nerazzurri hanno giocato molto bene, soprattutto nel primo tempo, ma alla fine sono stati ripresi dal calcio di rigore trasformato da Paulo Dybala. La squadra di Simone Inzaghi si è rimessa subito al lavoro in vista della trasferta empolese. Come riporta Sport Mediaset, il tecnico piacentino potrebbe cambiare qualche giocatore. Sulle corsie, possibili chance per Denzel Dumfries e Federico Dimarco; mentre in mezzo, Matias Vecino è a caccia della titolarità contro la sua ex squadra.