FOTO − L’Inter celebra lo score di Dzeko: raggiunti i gol dello scorso anno

Dzeko ha trovato nella serata di ieri tra Inter-Juventus il gol numero sette del suo campionato. Grande score dell’attaccante bosniaco che ha raggiunto il numero di reti segnate lo scorso anno con la Roma

MARCATURE − Avvio di stagione impressionante di Edin Dzeko, che ieri in Inter-Juventus ha trovato il suo settimo sigillo personale in campionato. L’attaccante bosniaco si trova al secondo posto nella classifica marcatori alle spalle di Ciro Immobile. Dzeko ha già raggiunto lo score realizzato lo scorso anno con la maglia della Roma in tutto il campionato. Di seguito il post dell’Inter.

🦢 | EDIN @EdDzeko ha segnato sette gol in nove partite di questo campionato, tanti quanti in tutta la scorsa stagione di Serie A (in 27 match)#ForzaInter pic.twitter.com/R8UlmvEPfm — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) October 25, 2021

Per il bosniaco si tratta del secondo gol consecutivo, dopo quello segnato martedì sera contro lo Sheriff in Champions League.