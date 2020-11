Dalbert da incubo in Chelsea-Rennes: causa due rigori in 40’, espulso!

Dalbert Henrique Inter

Dalbert non sta certo facendo cose strabilianti nemmeno al Rennes, anzi stasera contro il Chelsea in Champions League si è di nuovo segnalato in negativo. Il brasiliano di proprietà dell’Inter è stato espulso per aver causato due rigori.

PRIMO TEMPO TRAGICOMICO – Strada in salita per il Rennes in casa del Chelsea, e gran parte della colpa è di Dalbert Henrique. Si è appena chiuso il primo tempo a Stamford Bridge, e nel match di Champions League per la terza giornata del Gruppo E il risultato è 2-0. Tutto “grazie” a due rigori, generosamente concessi dal terzino brasiliano in prestito dall’Inter. Dopo nove minuti Dalbert entra in ritardo su Timo Werner, primo tiro dal dischetto e cartellino giallo per l’ex nerazzurro, con il tedesco che segna dagli undici metri. Va ancora peggio al 38’, quando Dalbert respinge un tiro col braccio sempre in area e regala un altro rigore. In questo caso arriva la segnalazione del VAR, che punisce la giocata richiamando l’arbitro Felix Zwayer. Nell’occasione anche secondo cartellino giallo, e il Rennes resta in dieci. Dal dischetto ancora Werner, che fa 2-0 calciando quasi all’angolino. Furioso Dalbert all’uscita del campo: dice al quarto ufficiale di aver toccato prima con la coscia e che quindi non fosse fallo.