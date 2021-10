Correa, infortunio con l’Argentina! Inter in attesa, le condizioni

Tegola in casa Inter, si ferma Joaquin Correa per un problema fisico con la maglia dell’Argentina. Le condizioni del Tucu saranno da valutare ma rimane in forte dubbio per il match contro la Lazio

TEGOLA − Attenzione alle condizioni fisiche di Joaquin Correa. Come riporta la TV argentina TyC Sports, l’attaccante dell’Inter si è allenato a parte per alcuni guai fisici riscontrati contro l’Uruguay e al momento non è a disposizione del CT Scaloni. In attesa di una diagnosi più accurata, il giocatore starà ai box e non sarà presumibilmente pronto per l’ultima sfida dell’Argentina contro il Perù tra giovedì e venerdì notte. Dunque, anche l’Inter rimane in ansia per le condizioni fisiche del Tucu poiché sabato 16 ottobre sarà in programma l’incontro allo stadio Olimpico contro la Lazio.