Inzaghi da brividi: «Siamo una famiglia, abbiamo scritto la storia. Sempre forza Inter»

Con una commovente lettera aperta al Corriere della Sera, Simone Inzaghi ha fatto un bellissimo resoconto di questa stagione (e non solo), aprendo anche il suo cuore ai tanti, tantissimi tifosi dell’Inter. Di seguito alcuni degli estratti principali delle sue parole.

TRAGUARDO STORICO – Simone Inzaghi, con una lettera davvero commovente, sottolinea quanto è importante il traguardo che la sua Inter ha raggiunto in questa stagione. Scrivendo la storia, non solo per aver conquistato lo scudetto per la prima volta di sempre in un derby, ma anche perché si tratta proprio dello scudetto della seconda stella. Nella sua lettera ai colleghi del Corriere della Sera, il tecnico sottolinea la portata di quanto fatto: «La seconda stella è della Milano nerazzurra. Un traguardo che ci permette di entrare nella storia e rappresenta lo sforzo, i sacrifici e il talento di tutte le persone che formano la nostra famiglia. Oggi scriviamo una delle pagine più importanti della nostra società».

Inzaghi, i ringraziamenti e la dedica ai tifosi dell’Inter

RINGRAZIAMENTI – Simone Inzaghi, da vero e grande uomo qual è, con umiltà e riconoscenza lascia anche spazio ai protagonisti di questo scudetto. A partire dal presidente Steven Zhang, passando per la dirigenza, lo staff e i calciatori: «Il presidente mi ha voluto all’Inter e ci è sempre stato vicino, non facendoci mai mancare nulla. Ma ringrazio anche tutte le persone con cui ho condiviso questo splendido percorso. Soprattutto grazie ai giocatori, protagonisti di tante battaglie, che hanno reso orgoglioso il popolo nerazzurro nel mondo».

ORGOGLIO – Infine la bella, bellissima dedica di Simone Inzaghi ai tifosi dell’Inter. Sempre vicini alla squadra. Un affetto che il tecnico non ha ignorato e che, anzi, ricorderà per sempre. Parole che mettono i brividi: «Abbiamo sempre cercato di tenere alti i nostri colori e rendere orgogliosi i tifosi. Così continueremo a fare nelle nuove sfide che ci aspettano. Nel momento più difficile ci siamo uniti ancora di più e siamo diventati una famiglia. Io questo non lo scorderò mai. Il bene non si dimentica e resta per sempre. Sempre forza Inter».