Ravezzani: «Brozovic rinnova così come Dybala. Kessié e Insigne no»

Fabio Ravezzani, intervenuto in collegamento su TMW Radio, ha parlato dei contratti in scadenza di alcuni giocatori. Tra questi anche quello del giocatore dell’Inter Brozovic, il quale dovrebbe rinnovare

RINNOVI − Ravezzani discute sui prolungamenti di alcuni calciatori: «Franck Kessie e Lorenzo Insigne non rinnovano, Marcelo Brozovic direi di si. Il croato rinnova cosi come Paulo Dybala con la Juventus. Situazione nuova, epocale nel mondo del calcio. I procuratori pensano a massimizzare i loro profitti e quelli dei loro assistiti. Non si rendono conto che così stanno demolendo i pilastri su cui si regge il calcio professionistico».