Coronavirus: il Governo ha approvato il decreto “Cura Italia”

Condividi questo articolo

Il Governo Conte ha appena approvato il decreto “Cura Italia” che contiene ulteriori misure per fronteggiare la pandemia di Coronavirus in corso

Pochi minuti fa il Governo presieduto dal Presidente Giuseppe Conte ha approvato il decreto “Cura Italia” che contiene ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza causata dalla pandemia di Coronavirus. Nel nuovo decreto sono previsti aumenti di 1 miliardo di euro per la sanità e 1 miliardo per la Protezione Civile, con l’assunzione di nuovo personale sanitario e veterinario. Il decreto contiene inoltre varie misure a sostegno di imprese, lavoratori e famiglie con lo slittamento delle scadenze fiscali di Iva e Irpef e il congelamento delle prime rate dei mutui. In tutto si tratta di un intervento da circa 25 miliardi di euro.

fonte: Repubblica.it