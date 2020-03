L’Inter combatte il Coronavirus, tre fattori per i nerazzurri – Sky

L’Inter è al momento in isolamento domiciliare per l’emergenza Coronavirus. Non si fermano però le iniziative e il lavoro della società, il punto di Matteo Barzaghi per Sky Sport

L’INTER NELL’EMERGENZA – L’Inter è al momento in isolamento domiciliare a causa dell’esposizione al Coronavirus nel corso dell’ultima sfida contro la Juventus, i piani della società per affrontare la situazione nel riepilogo di Matteo Barzaghi per Sky Sport: «Oggi parliamo del lavoro di squadra su tre fattori. Il primo è che il club è in prima fila con donazioni e forniture di materiale sanitario e raccolta fondi. Il secondo è la decisione della società di far arrivare i pasti a casa dei giocatori cucinati ad Appiano Gentile così si tiene sotto controllo l’alimentazione dei giocatori, il terzo è il lavoro dei giocatori dentro le loro case con il lavoro personalizzato deciso da Conte. L’Inter lavora di squadra anche fuori dal campo».