Coppa Italia, la Rai annuncia il giorno e l’orario di Napoli-Inter

La Coppa Italia sancisce il ritorno del calcio italiano dopo lo stop per il Coronavirus. La Rai, detentrice dei diritti televisivi per la manifestazione, ha annunciato il giorno e l’orario di Napoli-Inter

COPPA ITALIA, TUTTO PRONTO – “Il grande calcio italiano torna su Radio1 e Radio1Sport con la

Coppa Italia. Tutte le emozioni di Juventus-Milan e Napoli-Inter in diretta, minuto per minuto, venerdì 12 e sabato 13 giugno alle 21″. La semifinale di ritorno degli uomini di Antonio Conte, sconfitti all’andata 0-1, andrà quindi in scena sabato sera. Con l’obiettivo di raggiungere la finale che manca dal maggio 2011. Di seguito il tweet che ufficializza data e orario.