Serie A chiusa ai playoff? Inter, slot Champions League non a rischio – Rep

Spuntano nuove indiscrezioni sull’eventuale conclusione della Serie A tramite play-off e play-out. Secondo “Repubblica”, la formula pensata dal presidente FIGC Gravina non metterebbe a rischio il posto in Champions League occupato stabilmente dall’Inter di Conte

PIANO B SENZA CANCELLAZIONE DEL MERITO SPORTIVO – La Serie A è pronta a ripartire, con l’Inter che recupererà la partita contro la Sampdoria rimandata a febbraio. Nel caso in cui non fosse possibile concludere la stagione, all’orizzonte restano le ipotesi play-off e play-out. Solo extrema ratio, l’algoritmo secondo media punti. Come riferisce il quotidiano “La Repubblica”, lo scenario dei play-off per l’assegnazione dello Scudetto non rimetterebbe a rischio i posti in Champions League. Diretta interessata l’Inter, che occupa stabilmente la terza posizione. Il presidente della FIGC Gabriele Gravina non avrebbe intenzione di cancellare i meriti acquisiti in campo, ma si terrebbe conto dei punti di distacco accumulati tra le squadre. Così facendo, il campionato di Serie A 2019/20 verrebbe assegnato tra le prime quattro squadre con gara secca sul campo della meglio piazzata, la quale avrebbe il vantaggio di due risultati su tre.

Fonte: La Repubblica