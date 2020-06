Palmeri sicuro: “Coppa Italia, sarÃ  finale Juventus-Napoli! Con l’Inter…”

Palmeri sicuro: “Coppa Italia, sarà finale Juventus-Napoli! Con l’Inter…”

Tancredi Palmeri ha analizzato le situazioni delle squadre impegnate nelle semifinali di ritorno di Coppa Italia. Il giornalista, nel suo articolo per il sito “TuttoMercatoWeb”, non ripone molta fiducia nella rimonta dell’Inter dopo lo 0-1 dell’andata contro il Napoli

PRONOSTICO – “[…] Le semifinali di ritorno di Coppa Italia avranno una variante in più, e quella sì quantomeno indirizza la situazione. Il risultato dell’andata non dà solo un vantaggio alla Juventus o un doppio vantaggio al Napoli; ma permette soprattutto di impostare la tattica in aderenza alle proprie caratteristiche. La Juve probabilmente non ne avrebbe comunque avuto bisogno, perché il mismatch tecnico è abissale nei confronti del Milan, peraltro senza Castillejo, Theo Hernandez e Ibrahimovic squalificati. Sarà meno strapotente a causa dello stop la squadra di Sarri, ma pur a ritmo inferiore potrà imporre un gioco che il Milan non ha le armi per limitare per 90 minuti e soprattutto per provare a ribaltare. Il Napoli invece può fare ancora di più la partita che più confa allo stile Gattuso, aspettare e ripartire, contro un’Inter costretta a cercare il gol, costretta a scoprirsi, ma che aveva mostrato di non avere il cambio di passo per aprire una squadra di qualità e chiusa. E se come penso sarà finale Juventus-Napoli, è a sorpresa il Ciuccio che vedo favorito sulla Zebra, proprio perché sulla partita secca ha un concetto di lotta e spazi stretti che la Juve con Sarri non ha praticamente mai messo in mostra […]”.

Fonte: Tancredi Palmeri – Tuttomercatoweb.com