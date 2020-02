Conte, ultimo dubbio prima del Ludogorets: la probabile formazione – Sky

L’Inter di Conte alle 18.55 giocherà l’andata dei sedicesimi di Europa League contro il Ludogorets. Ecco, secondo quanto riportato da “Sky Sport”, le ultime sulla probabile formazione dei nerazzurri

FORMAZIONE – “Molte le assenze in casa Inter, con Conte che darà una possibilità a chi fin qui ha giocato meno. In porta ancora Padelli, dal momento che Handanovic resta indisponibile. Linea difensiva totalmente inedita, con un ballottaggio fra Godin e de Vrij (il primo è favorito). Poi Ranocchia e D’Ambrosio. Sugli esterni a centrocampo ecco Moses da una parte e Biraghi dall’altra, mentre al centro dovrebbe esserci dal 1′ Eriksen, alla sua seconda da titolare in nerazzurro. Al suo fianco Borja Valero, che non gioca dal 26 gennaio scorso, e Vecino. In avanti turno di riposo per Lukaku. Accanto a Lautaro Martinez ci sarà Sanchez“.