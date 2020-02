Albertosi: “Milan, non puoi perdere il derby da...

Albertosi: “Milan, non puoi perdere il derby da 2 a 0. Contro l’Inter…”

Condividi questo articolo

Enrico Albertosi, ex portiere del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a “Tutto Mercato Web”. Si è inevitabilmente parlato del derby dello scorso 9 febbraio vinto dall’Inter in rimonta

RIMONTA – Enrico Albertosi ha commentato il derby di Milano: «A parte il derby è un discreto Milan. Certo, con l’Inter una squadra che si rispetti quando è avanti 2-0 non può perdere. E invece i giocatori si sono imbambolati dopo aver subìto il primo gol. È una squadra giovane e deve lottare: in questo momento magari è meno grintosa di come dovrebbe essere».

Fonte: Lorenzo Marucci – Tuttomercatoweb.com