Kumbulla-Inter, doppia contropartita per convincere il Verona – L’Arena

Kumbulla, difensore classe 2000, è uno dei talenti che si è messo in mostra quest’anno con la maglia dell’Hellas Verona. Sul difensore albenese ha infatti messo gli occhi anche l’Inter

CONTROPARTITE – Secondo quanto riportato dall’Arena l’Inter è pronta a mettere sul piatto due contropartite di lusso per arrivare a Marash Kumbulla. Si tratta del giovane attaccante classe 2002 Sebastiano Esposito e del difensore centrale classe 1999 Alessandro Bastoni. Il primo è stato già accostato in passato ai gialloblù, mentre l’ex Atalanta e Parma difficilmente lascerà Milano in estate visto quanto sia stato impiegato da Antonio Conte in stagione.