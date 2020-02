Italia Under 15, quattro giocatori dell’Inter convocati: c’Ã¨ Martins Jr

Italia Under 15, quattro giocatori dell’Inter convocati: c’è...

Italia Under 15, quattro giocatori dell’Inter convocati: c’è Martins Jr

Condividi questo articolo

Il 27 febbraio l’Italia Under 15 guidata da Patrizia Panico affronterà in amichevole i pari età della Serbia. Sono ben quattro i giocatori dell’Inter ad essere stati convocati per questa sfida

COMUNICATO – “I nerazzurri Calligaris, Grieco, Di Maggio e Martins sono stati convocati dall’Italia U15 per l’amichevole che gli azzurri disputeranno contro la Serbia il 27.02″.

Fonte: Inter.it