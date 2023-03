Conte-Inter di ritorno? Accostato come perlustrativo: la situazione – SI

In giornata si è diffusa la voce di un clamoroso ritorno di Conte all’Inter (vedi articolo). Pedullà, nel corso di Sportitalia Mercato, fa sapere quali siano le sue conoscenze in merito alla vicenda.

CONTE-INTER, BIS IN ARRIVO? – Antonio Conte domani affronterà il Milan col Tottenham nel ritorno degli ottavi di Champions League. Poi, per la prossima stagione, il futuro sarà tutto da scrivere ma non è scontato sia a Londra. C’è chi ha parlato dell’Inter e Alfredo Pedullà si espone: «Conte? L’hanno accostato dall’Inghilterra. Io, con tutto il rispetto, non ho riscontri. L’hanno accostato con forza come un contatto perlustrativo, io sinceramente non ho riscontri. È normale che lui voglia tornare dopo un’esperienza di un anno e mezzo abbondante. Chi prende Conte sa che prende un pacchetto completo: non è che torna in Italia e si accontenta di un programma ridimensionato. Conte torna in Italia e parte da una base di ingaggio che nessuno può dargli in Italia, perché siamo sulla doppia cifra. Credo che sia ancora presto per parlare di panchine, ma tutte quelle importanti oggi sono in discussione se togliamo Napoli e Lazio. Milan, Inter e Roma: tutto è ancora in ballo, ma ne riparleremo da fine aprile in poi».

