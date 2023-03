Sabatini: «Joao Mario all’Inter? Storia incomprensibile! Ora tornato»

Joao Mario ha segnato anche stasera, nel 5-1 del Benfica al Club Brugge valso i quarti di finale di Champions League (vedi articolo). Dell’esperienza all’Inter del centrocampista portoghese ha parlato Sabatini nel post partita di coppa su Canale 5.

RINATO A LISBONA! – Joao Mario in gol su rigore, quarta delle cinque reti del Benfica al Club Brugge stasera. Per Sandro Sabatini è a livelli superiori rispetto a quando era all’Inter: «Questo è meglio. Joao Mario ha una storia italiana abbastanza incomprensibile, considerati i personaggi: arrivò all’Inter come primo regalo di Suning per Roberto Mancini, che non lo voleva perché tanto aveva Marcelo Brozovic. Poi ha giocato nell’anno di Frank de Boer e Stefano Pioli, l’anno successivo con Luciano Spalletti la società gli disse di metterlo da parte perché andava venduto. Non è stato apprezzato dal pubblico innanzitutto, dai critici anche ma pure da Mancini, Pioli e Spalletti. Ora è tornato ai suoi livelli migliori».

