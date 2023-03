Champions League, Inter ‘superata’ in un primato. Ma può migliorarlo

Si sono giocati stasera i primi due match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, con le qualificazioni di Benfica (vedi articolo) e Chelsea (vedi articolo). L’Inter scenderà in campo fra una settimana col Porto, ma nel frattempo si vede superata su un primato.

SORPASSO… MOMENTANEO? – I primi due verdetti per i quarti di Champions League sono i nomi di Benfica e Chelsea. La speranza è che fra una settimana ci sia pure quello dell’Inter, con la squadra di Simone Inzaghi che per ora è superata in una statistica. Si tratta di quella delle parate, dove il Club Brugge stasera è salito a trentacinque mentre i nerazzurri sono a trentatré. Simon Mignolet, l’estremo difensore dei belgi, ne ha effettuate due nella sconfitta di stasera per 5-1 a Lisbona. Avendo giocato sempre lui, stacca André Onana anche come portiere che ha dovuto compiere più interventi. Ma, col Club Brugge eliminato, l’Inter può ancora migliorare questa statistica. Sperando di avere anche altre partite di Champions League oltre a quella col Porto di martedì prossimo.

