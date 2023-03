Conte, clamoroso ritorno in Italia? Da Londra: contatto con l’Inter!

Antonio Conte potrebbe ritornare in Italia a fine stagione. La sua avventura al Tottenham potrebbe interrompersi a giugno 2023. Occhio al contatto con l’Inter

NOSTALGIA − Antonio Conte non è felice della sua avventura al Tottenham. Il tecnico italiano, operatosi alla cistifellea nei giorni scorsi, domani sarà regolarmente in panchina nella cruciale sfida di Champions League contro il Milan. Match che dirà tantissimo anche sul suo futuro a Londra. In caso di eliminazione, scrive il Times, la strada sarebbe già tracciata. Conte ha nostalgia dell’Italia e, sottolinea sempre il quotidiano londinese, nelle settimane scorse è avvenuto un contatto informale con l’Inter. Non c’è alcuna trattativa. Tuttavia, in caso di benservito a Inzaghi lo scenario potrebbe accendersi improvvisamente.

© Inter-News.it - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News.it) e il link al contenuto originale