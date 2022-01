Commisso, Inter irritata: club nerazzurro pensa a esposto alla Procura

Le parole di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, non sono passate inosservate: particolare irritazione da parte dell’Inter.

DICHIARAZIONI – Fanno discutere le parole rilasciate da Rocco Commisso al Financial Times (vedi articolo) prima di Fiorentina-Sampdoria dello scorso 30 novembre e pubblicate soltanto nelle scorse ore.

SCONCERTO – Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, le sue dichiarazioni, che hanno riguardato diversi patron di club di Serie A, tra cui anche il presidente dell’Inter, Steven Zhang, non sono passate inosservate. Filtra sconcerto tra i presidenti. E qualcuno si attende che Commisso venga deferito. Particolare irritazione ci sarebbe da parte del club nerazzurro che, qualora la Procura non intervenisse, starebbe pensando di presentare un esposto in proprio.

Fonte: Corriere dello Sport