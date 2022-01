Jacobelli: «Dybala, Inter e altre società alla finestra. Marotta osserva»

Il direttore di TuttoSport, Xavier Jacobelli, ha parlato in collegamento su Radio Radio. Il giornalista si è concentrato sulla situazione legata a Dybala. L’Inter è alla finestra in caso di mancato rinnovo

ALLA FINESTRA − Jacobelli sulla situazione della Joya: «La qualità di Paulo Dybala è assodata, con la Juventus ha segnato 109 gol. Il problema è quello relativo alla condizione fisica negli ultimi tempi non proprio perfetta. Evidente che se non dovesse essere raggiunto questo fatidico rinnovo con la Juventus allora si potrebbe aprire qualcosa. Bisogna capire cosa intenda fare Dybala in rapporto alla Juventus. L’Inter è alla finestra, così come il Tottenham o il Barcellona. C’è da capire cosa Dybala farà in questi ultimi mesi e se sia in grado di fare almeno 15 partite continuative. Beppe Marotta così come le altre società osservano questa situazione».