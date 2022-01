Pistocchi: «Bonucci, ammenda per l’alterco con Mozzillo nonostante…»

Maurizio Pistocchi ha parlato di quanto avvenuto tra Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, e Cristiano Mozzillo, segretario dell’Inter, dopo il gol di Alexis Sanchez nella finale di Supercoppa Italiana, e sulla successiva ammenda per il giocatore bianconero.

ALTERCO – Queste le parole all’interno del canale YouTube FANTASYTEAM_IT da parte di Maurizio Pistocchi su quanto avvenuto tra Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, e Cristiano Mozzillo, segretario dell’Inter, dopo il gol di Alexis Sanchez nella finale di Supercoppa Italiana, e sulla successiva ammenda per il giocatore bianconero. «L’anno è appena iniziato e un trofeo si è già assegnato. La Supercoppa Italiana l’ha vinta l’Inter con un gol all’ultimo secondo dei 120 minuti giocati contro la Juventus, realizzato da Sanchez. Primo trofeo quindi in bacheca per l’Inter di Simone Inzaghi. Ma quello che fa discutere è quello che poi succede al termine della partita. L’alterco, così è stato definito dal Giudice Sportivo, tra Bonucci e il segretario generale dell’Inter, Mozzillo, che ha portato ad un’ammenda per il giocatore, nonostante le immagini televisive potessero far pensare a qualcosa di diverso».