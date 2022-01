Ponciroli: «Inter-Juventus, i bianconeri ai rigori avrebbero vinto»

Fabrizio Ponciroli ha parlato della finale di Supercoppa Italiana vinta dall’Inter contro la Juventus grazie al gol di Alexis Sanchez al 121′.

BIANCONERI – Queste le parole all’interno del suo consueto editoriale su TMW Radio da parte di Fabrizio Ponciroli sulla finale di Supercoppa Italiana, vinta dall’Inter contro la Juventus. «La Juve mi ha stupito in Supercoppa Italiana, non ho visto cose negative, anzi ha fatto più di quanto molti si aspettassero. Perde per colpa di un errore scandaloso e dirò di più: ai rigori avrebbe vinto».

NERAZZURRI – Ponciroli sull’Inter. «L’Inter è diventata una grande squadra, a differenza della squadra allenata da Conte, questa è una squadra gioca sempre e mantiene un’intensità altissima. Complimenti all’Inter che si vede che è una squadra serena, anche dopo il gol di McKennie. Loro volevano vincere a tutti i costi e sapevano che sarebbe stato un passe-partout per il resto della stagione».