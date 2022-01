Commisso ancora esagera sull’Inter: «Il ragazzo di Suning usa soldi di altre persone»

Commisso continua la sua crociata – immotivata – nei confronti dell’Inter e di Suning. Il presidente della Fiorentina, in una lunga intervista rilasciata al Financial Times, se la prende col presidente Zhang.

SENZA FRENI – Rocco Commisso ritiene che in Serie A nessuno sia come lui alla Fiorentina: «Ci sono delle gelosie, è chiaro. Chi altri ha fatto quello che ho fatto io? Volete che faccia l’elenco? Non certo gli Agnelli. Forse il nonno, non certo il nipote (si riferisce rispettivamente a Gianni Agnelli e ad Andrea Agnelli, ndr). Non Gordon Singer al Milan, non quel ragazzo di Suning (Steven Zhang, ndr). Sono soldi di altre persone, OK? Se facciamo la lista dei proprietari di società di calcio in Italia non c’è nessuno, nessuno, come me».

