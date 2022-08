Chalobah verso la Serie A, conferme dall’Inghilterra! Formula gradita

Chalobah andrà via dal Chelsea, in Inghilterra ne sono sicuri. Il difensore piace in Serie A, l’Inter l’avrebbe messo nel mirino (vedi articolo). La formula sarebbe gradita

IN USCITA − Trevoh Chalobah piace in Serie A. Lo riporta ‘The Athletic‘, media inglese. Il difensore è in uscita dal Chelsea dove ha al momento pochissimo spazio. L’Inter avrebbe messo gli occhi sul ragazzo classe 1999. I nerazzurri sono alla ricerca di un vice Stefan de Vrij dopo la partenza di Andrea Ranocchia. La formula di trasferimento dei Blues sarebbe peraltro gradita allo stesso club nerazzurro. Gli inglesi, infatti, darebbero il giocatore via in prestito.