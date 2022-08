Lautaro Martinez formato assistman quando vede lo Spezia! Ma non solo

Lautaro Martinez si accende particolarmente quando vede lo Spezia in campionato, soprattutto in formato “assistman”.

ASSISTMAN – Lautaro Martinez da vero numero 10 quando affronta lo Spezia. I liguri, difatti, sono l’unica formazione contro cui l’argentino ha servito più di un assist in Serie A (tre). Più in generale l’attaccante dell’Inter ha preso parte a cinque reti in quattro sfide contro lo Spezia. Nella scorsa stagione, per esempio, ha sia segnato che fornito un assist in entrambe le sfide.