Fiorentina-Twente, in tribuna al Franchi anche una ex leggenda dell’Inter

La Fiorentina vince 2-1 la sfida di andata in Conference League contro il Twente (vedi QUI). Presente al Franchi anche un grande ex Inter.

EX INTER – Allo Stadio Franchi, in occasione della partita di Conference League tra Fiorentina e Twente vinta dai viola per 2-1, presente anche una leggenda dell’Inter, Walter Samuel. L’ex difensore, oggi collaboratore tecnico di Lionel Scaloni con l’Argentina (e grande amico di Nicolas Burdisso, dirigente della Fiorentina), ha visto con attenzione la partita di andata dei viola per visionare (si presume) in particolare Nico Gonzalez, attaccante argentino.