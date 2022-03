Casadei, aggiornamenti sulle condizioni del centrocampista Inter − IN

Casadei ha svolto alcuni esami in ospedale dopo il violento scontro di oggi pomeriggio in Inter-Empoli Primavera. La nostra redazione ha raccolto gli ultimi aggiornamenti

AGGIORNAMENTI − Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Cesare Casadei, centrocampista dell’Inter Primavera. Il giocatore ha perso i sensi durante Inter-Empoli, oggi pomeriggio. Molto violento il contrasto con il portiere avversario Biagini. Come riportato anche da Inter-News.it, il giocatore dopo aver ripreso i sensi e finito regolarmente il match era stato portato per precauzione in ospedale (vedi articolo). Secondo fonti raccolte dalla nostra redazione, Casadei sta fortunatamente bene. Già questa sera potrà tornare a casa se gli ultimi accertamenti avranno un buon esito. Ovviamente, seguirà qualche giorno di riposo.