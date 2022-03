Il Liverpool imita l’Inter nella vittoria ma non nel punteggio: West Ham KO

Termina 1-0 Liverpool-West Ham. I Reds riescono a battere la squadra di David Moyes grazie ad un gol di Mané. Martedì sera, ci sarà il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l’Inter

ALTRO SUCCESSO − Match non semplice per il Liverpool a quattro giorni dalla gara di ritorno in Champions League contro l’Inter. All’Anfied, arrivava un West Ham quinto in classifica a quota 45 punti. Partita molto equilibrata nonostante un possesso palla molto più ad appannaggio della squadra di Jurgen Klopp. Partono forte comunque i Reds che al 2′ vanno vicini alla rete del vantaggio con Mohamed Salah che cicca clamorosamente da dentro l’area di rigore facilitando la parata di Fabianski. Al 27′, il match si sblocca: tiro-cross basso di Alexander Arnold e puntuale anticipo di Sadio Mané per l’1-0. Gol convalidato dopo verifica del Var per possibile offside dell’attaccante senegalese. La reazione del West Ham non tarda ad arrivare e al 39′ sfiora il gol del pari con Vlasic. Provvidenziale Konate quasi sulla linea di porta. Nella ripresa, gli Hammers provano a rendersi pericolosi con l’argentino Lanzini, il cui tap-in sorvola non di tanto la traversa. Nel finale, qualche cartellino di troppo per i Reds con Luis Diaz e lo stesso Sané ammoniti. Settima vittoria consecutiva in Premier League per il Liverpool e martedì sera arriverà l’Inter.