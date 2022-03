Mourinho rivede la zona Champions League: Gasperini KO in Roma-Atalanta

Mourinho detta legge nella sfida da Champions League contro il collega Gasperini. Tra i due ex interisti a gioire è solo il portoghese. L’1-0 di Roma-Atalanta può cambiare le gerarchie ai piani alti della classifica di Serie A

SCONTRO DIRETTO – Allo Stadio “Olimpico” basta il gol di Tammy Abraham al 32′ sull’assist dell’ex interista Nicolò Zaniolo per portare a casa tre punti pesantissimi. La Roma di José Mourinho batte 1-0 l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, sempre più in crisi di risultati. E anche di nervi. Nel finale, infatti, fioccano i cartellini rossi. Prima tocca al nerazzurro Marten de Roon al 94, poi al giallorosso Henrikh Mkhitaryan al 97′. Grazie a questi tre punti, la Roma di Mourinho raggiunge proprio l’Atalanta di Gasperini a quota 47 punti in classifica, ovvero al quinto posto. Le due squadre ora sono a -3 dalla Juventus quarta, ma l’Atalanta deve recuperare ancora una partita in Serie A (vedi classifica) e la Juventus giocherà domani. Lo scontro diretto per sognare ancora il piazzamento in Champions League va alla Roma. Tra poco in campo Cagliari-Lazio (ore 20:45).