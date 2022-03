Casadei, paura durante Inter-Empoli Primavera. Le sue condizioni − IN

Casadei ha perso i sensi nei minuti finali di Inter-Empoli Primavera. Il ragazzo si è fortunatamente ripreso. Le ultime sulle sue condizioni raccolte dalla nostra redazione

LE CONDIZIONI − Momenti di apprensione durante Inter-Empoli Primavera con il centrocampista nerazzurro Cesare Casadei, accasciatosi a terra dopo un violento scontro con il portiere toscano Valerio Biagini. Immediatamente, i giocatori di entrambe le squadre, resisi conto delle condizioni del ragazzo, hanno allarmato i propri medici e la Croce Rossa per prestargli soccorso. Fortunatamente, Casadei si è poi rialzato con l’arbitro che ha fischiato la fine del match (vedi report). Come raccolto dalla redazione di Inter-News.it, adesso, Casadei sta bene ma per precauzione farà dei controlli in ospedale.