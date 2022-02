Brozovic rinnova fino al 2026! Raggiunto l’accordo con l’Inter

Brozovic rinnoverà con l’Inter. Raggiunto finalmente l’accordo con la società nerazzurra con il centrocampista croato che firmerà fino al 2026

ECCO − Finalmente la fumata bianca: Marcelo Brozovic rinnova con l’Inter fino al 2026. Accordo raggiunto tra le parti che sarà formalizzato nelle prossime ore. A dare notizia è Sky Sport. Il centrocampista croato, dopo diversi mesi di riflessione, ha accettato la proposta dell’Inter di 6,5 milioni di euro per altri quattro anni. Notizia fondamentale che arrivata all’indomani della sconfitta contro il Sassuolo, in cui il centrocampista non ha giocato per squalifica.