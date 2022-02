Marani: «L’Inter è sulle gambe. Handanovic? Tema da mettere a posto»

Matteo Marani, dagli studi di Sky Sport durante l’edizione de ‘Il calcio è servito‘, ha parlato del momento critico dell’Inter, ormai stanca e in affanno. Poi, una considerazione su Handanovic

FATICHE − Marani sul periodo no della squadra di Inzaghi: «Ieri l’assenza di Marcelo Brozovic (vedi articolo) ha spiegato il perché questo rinnovo è importante. Nell’Inter, vedo delle sbavature, degli errori che in questi anni non ci aveva abituato. L’Inter di Antonio Conte lo scorso anno era granitica. Nel primo gol del Sassuolo, i nerazzurri erano sbilanciatissimi. Federico Dimarco avanzatissimo, le due ali sono alte perché la squadra stava per ripartire. Hakan Calhanoglu perde palla in mezzo al campo e l’Inter si trova praticamente in sei contro due. La difesa fa fatica, la squadra mi sembra un po’ stanca, ieri anche sulle gambe. Nelle ultime sei giornate, l’Inter ha perso 10 punti da quella di Conte. Si è creato un solco profondo dall’anno scorso. Sarà un campionato equilibrato, credo che l’Inter insieme al Napoli sia leggermente avanti. La Juventus ha sbagliato clamorosamente l’avvio di stagione e l’Atalanta mi ha deluso. Samir Handanovic? E’ vero che in alcune partite ha fatto bene ma deve essere un tema da mettere a posto».