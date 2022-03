Brozovic-day in casa Inter? L’annuncio potrebbe finalmente arrivare – IN

L’Inter prepara la sfida alla Juventus del 3 aprile con molti allenamenti in questa sosta delle nazionali. Non sono andati con Argentina e Uruguay, Lautaro Martinez e Matias Vecino. Anche de Vrij e Brozovic sono rimasti a casa per recuperare con quest’ultimo che è pronto per l’annuncio del rinnovo del contratto.

RINNOVO – Manca di fatto solo l’ufficialità per applaudire l’Inter e il rinnovo del contratto di Brozovic. Il centrocampista croato, attualmente vede il contratto in scadenza a fine stagione con i nerazzurri che da mesi trattano per il suo prolungamento. Dopo tanti rinvii, oggi, finalmente, dovrebbe essere il giorno giusto. Come raccolto dalla redazione di Inter-News.it ma anche come (enigmaticamente), il giornalista di Sky Sport Matteo Barzaghi lascia intendere, sembra che oggi possa essere il giorno giusto per il prolungamento di Brozovic. Si parlava solo di pratiche burocratiche da superare e poi tutto sarebbe stato messo nero su bianco, quel giorno è finalmente arrivato.