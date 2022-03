Onana, solo brutto spavento. In campo contro Algeria? – CdS

L’Inter prepara nei minimi dettagli la sfida del 3 aprile contro la Juventus. Un match che sa molto di ultima spiaggia per i nerazzurri. Intanto, il futuro portiere dell’Inter, Andre Onana, è stato protagonista di un bruttissimo incidente in auto (vedi articolo). Ecco gli aggiornamenti.

TITOLARE – Solo un grande spavento. Si potrebbe riassumere così l’incidente stradale che ha coinvolto Andre Onana, futuro portiere dell’Inter e attuale estremo difensore dell’Ajax e del Camerun. Onana, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport questa mattina, ha raggiunto regolarmente in ritiro della sua nazionale e, dopo i controlli effettuati dai medici dello staff, dovrebbe essere regolarmente in campo contro l’Algeria dopodomani. Solo un grande spavento dunque per il futuro portiere dell’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno