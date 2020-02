Biraghi: “Derby partita speciale, ma vale tre punti. Il mio idolo…”

Ospite in occasione dell’evento “Junior TIM Cup – Il calcio negli Oratori”, Cristiano Biraghi – terzino dell’Inter – ha parlato dell’imminente derby contro il Milan e del suo idolo di gioventù: Maicon. Ecco le sue parole, raccolte dall’inviato di Inter-News.it Crescenzo Greco.

SFIDA IMPORTANTE – Inutile girarci intorno: nonostante sia una partita che valga tre punti come le altre, il derby è sempre il derby. Lo sa anche Cristiano Biraghi, esterno dell’Inter, che ha parlato a pochi giorni dalla partita: «Il derby è una partita molto importante per i tifosi e per l’ambiente, è una partita speciale, vale tre punti come le altre, però è sempre un derby. La nostra preparazione è sempre quella, uguale alle altre partite».

IDOLO – Alla domanda di un giovane tifoso, Biraghi ha anche rivelato chi fosse il suo idolo in gioventù, specialmente per lui che giocava (e gioca tutt’ora) in fascia: «Dico la verità, quando ero più piccolo mi piaceva Maicon. Poi crescendo sei più realista e vedi che ci sono tanti terzini bravi, ma il mio idolo è rimasto sempre lui».