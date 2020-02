Nocerino: “Inter-Milan? Classifica non conta. Lukaku? Un campione”

Condividi questo articolo

Antonio Nocerino, ex calciatore, intervistato dal portale “Calciomercato.com”, ha parlato di Inter-Milan, in programma domenica alle 20:45. Una battuta, infine, sul duello tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku.

DERBY – Antonio Nocerino parla del derby tra Inter e Milan. Secondo l’ex rossonero in partite del genere non bisogna guardare la classifica: «Nerazzurri favoriti? Sono convinto che quando c’è un derby queste considerazioni vengano meno. Non si guarda la classifica, né gli avversari, niente proprio. Anche perché il derby è una partita nella partita, non si guarda assolutamente niente. Ti fa tirare fuori energie che non credevi nemmeno di avere. Quindi per me è una partita aperta, si parte da tutte queste cose che ho appena elencato».

IBRA VS LUKAKU – Nocerino parla della sfida in campo tra Ibrahimovic e Lukaku, con parole di elogio per l’attaccante nerazzurro: «Ibra lo conosciamo tutti, ha una storia incredibile. Lukaku, al primo anno in serie A, si sta affermando a grandissimi livelli. Non è certo facile arrivare in Italia, in un campionato decisamente molto tattico e difficile, e fare così tanti gol fin da subito. Lui sta facendo benissimo, alla grande e si sta dimostrando un campione».